После эпидемии травм защитников в текущем сезоне Реал может избавиться от нескольких защитников в предстоящее межсезонье, сообщает AS.

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В списке на выход может появиться имя Антонио Рюдигера, если королевский клуб получит хорошее предложение от клубов с Ближнего Востока, которые не первый год заинтересованы в одном из лучших защитников мира и готовы предложить ему сумасшедшую зарплату. Переходу также способствует возраст игрока, которому, как и Давиду Алабе уже 32 года.

Правда, Карло Анчелотти не желает отпускать лидера защиты команды. Измениться это решение может лишь, если "сливочным" удастся оформить трансфер одноклубника Ильи Забарного Дина Хёйсена из Борнмута.

Добавим, что в данном сезоне немец отыграл 41 матч за Реал во всех турнирах, забив 2 гола. Контракт Рюдигера с "бланкос" действует до 2026 года.

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