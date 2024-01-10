Саудовцы пытаются привлечь в свою лигу не только звездных игроков, но и талантливых руководителей. Как сообщает Marca, спортивный директор Бетиса Рамон Планес продолжит свою карьеру в Аль-Иттихаде

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Саудовский клуб заплатит "зеленым" миллион евро за досрочное расторжение контракта специалиста. Сам Планес будет зарабатывать в Аль-Иттихаде около восьми миллионов евро чистыми за три сезона.

Рамон Планес – один из создателей современного Бетиса. Он работал над контрактами Иско, Марка Рока, Шади Риада, Эктора Бельерина, Абде, Атимиры, Сократиса и Джонни Кардосо, а также закрыл продажи Луиса Фелипе, Каналесп, Рауля Гарсии, Эдгара Гонсалеса и Пола Акокуку.

Напомним, что Аль-Иттихад выступает Карим Бензема, который перебрался в Саудовскую Аравию летом 2023 года. Сейчас команда находится на седьмой строчке в турнирной таблице с 28 баллами.

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