Саудовская Аравия: сумасшедший камбэк Аль-Ахли после 0:3 от Аль-Хиляля –шоу сбитых летчиков, ничья команды Бущана
В пятницу, 19 сентября, состоялись матчи третьего тура чемпионата Саудовской Аравии. Отчет о встречах и результат игр – в этой новости на "Футбол 24".
Саудовская Аравия, 3-й тур
Аль-Ахли – Аль-Хиляль – 3:3
Голы: Тоуни, 78, 87, Демирал, 90+1 – Т. Эрнандес, 12, Малком, 25, 41
Аль-Кадисия – Аль-Халидж – 2:1
Гол: Ретеги, 10, Аль Салем, 90+1 – Кинг, 78
Аль-Фейха – Аль-Шабаб – 0:0
Аль-Хиляль на выезде упустил победу над Аль-Ахли. Еще в первом тайме гости забили трижды. Сначала отличился бывший защитник Милана Тео Эрнандес.
На 25-й минуте забил уже Малком с передачи экс-форварда Ливерпуля Дарвина Нуньеса.
Уругваец мог забить третий мяч своей команды, но с нескольких метров не смог пробить точно – на пути мяча стал защитник. Позже все же Аль-Хиляль сподобился на третий гол усилиями Малкома. Экс-игрок Барселоны оформил дубль, хотя соперники протестовали из-за нарушения принципов фэйр-плей перед голом.
Рияд Марез мог размочить счет, но Ясин Буну играл чрезвычайно надежно и на перерыв команды ушли при счете 3:0 в пользу Аль-Хиляля.
Второй тайм казался формальностью до 78-й минуты. Но Айвен Тони за 9 минут оформил дубль, возродив интригу.
Довершил камбэк Мерих Демираль в компенсированное время. В итоге матча – ничья 3:3.
В другом матче игрового дня Аль-Кадисия одолела дома Аль-Халидж – 2:1. Счет открыл экс-звезда Аталанты Матео Ретеги. Гости ответили мячом бывшего нападающего Борнмута и Эвертона Джошуа Кинга. В конце концов победу Аль-Кадисии принес мяч Аль-Салема в компенсированное время.
В третьей встрече пятницы Аль-Шабаб, который на правах аренды покинул Георгий Бущан, расписал нулевую ничью с Аль-Фейхой – 0:0. Конкурент украинца на вратарской позиции, 38-летний бразилец Марсело, оформил второй клиншит подряд после того, как Бущан в первом туре пропустил 4 гола от Аль-Халиджа.
