В пятницу, 19 сентября, состоялись матчи третьего тура чемпионата Саудовской Аравии. Отчет о встречах и результат игр – в этой новости на "Футбол 24".

Саудовская Аравия, 3-й тур

Аль-Ахли – Аль-Хиляль – 3:3

Голы: Тоуни, 78, 87, Демирал, 90+1 – Т. Эрнандес, 12, Малком, 25, 41

Аль-Кадисия – Аль-Халидж – 2:1

Гол: Ретеги, 10, Аль Салем, 90+1 – Кинг, 78

Аль-Фейха – Аль-Шабаб – 0:0

Аль-Хиляль на выезде упустил победу над Аль-Ахли. Еще в первом тайме гости забили трижды. Сначала отличился бывший защитник Милана Тео Эрнандес.

️ BUUUTTT ! Théo Hernandez



Le Français ouvre le score dans ce match et inscrit son tout premier but en SPL !



12’ | Al Ahli 0 - 1 Al Hilal pic.twitter.com/FI9Q0yVQIj — SPL (@ActuSPL) September 19, 2025

На 25-й минуте забил уже Малком с передачи экс-форварда Ливерпуля Дарвина Нуньеса.

️ BUUUTTT ! MALCOM



Le numéro 10 d’Al Hilal climatise le stade sur une passe décisive de Darwin Nuñez



24’ | Al Ahli 0 - 2 Al Hilal pic.twitter.com/bh62B1kf2g — SPL (@ActuSPL) September 19, 2025

Уругваец мог забить третий мяч своей команды, но с нескольких метров не смог пробить точно – на пути мяча стал защитник. Позже все же Аль-Хиляль сподобился на третий гол усилиями Малкома. Экс-игрок Барселоны оформил дубль, хотя соперники протестовали из-за нарушения принципов фэйр-плей перед голом.

️ BUUUTTT ! Doublé Malcom



ÇA TOURNE À LA CORRECTION POUR AL AHLI JUSTE AVANT LA MI TEMPS !!!!!!



41’ | Al Ahli 0 - 3 Al Hilal pic.twitter.com/QH6gDMhIDm — SPL (@ActuSPL) September 19, 2025

Рияд Марез мог размочить счет, но Ясин Буну играл чрезвычайно надежно и на перерыв команды ушли при счете 3:0 в пользу Аль-Хиляля.

Второй тайм казался формальностью до 78-й минуты. Но Айвен Тони за 9 минут оформил дубль, возродив интригу.

️ BUUUTTT ! Ivan Toney ??????



Remontada ? Il reste 15 minutes



79’ | Al Ahli 1 - 3 Al Hilal pic.twitter.com/XkvVrsgBFq — SPL (@ActuSPL) September 19, 2025

️ BUUUTTT ! Doublé d’Ivan Toney ??????



LE MATCH DE FOUUUUU ! LES MINUTES DE FOU QUI NOUS ATTENDENT !!!!



87’ | Al Ahli 2 - 3 Al Hilal pic.twitter.com/EzdkZMWf17 — SPL (@ActuSPL) September 19, 2025

Довершил камбэк Мерих Демираль в компенсированное время. В итоге матча – ничья 3:3.

️ BUUUTTT ! Merih Demiral



LSJDUDHDIDHEUSVDHIDIFHDUDUD LA REMONTADAAAAAAAAA D’AL AHLI MAIS QUEL MATCH DE FOUUUUUUUU !!!!!!



90+1’ | Al Ahli 3 - 3 Al Hilal pic.twitter.com/SsmA1PHyht — SPL (@ActuSPL) September 19, 2025

В другом матче игрового дня Аль-Кадисия одолела дома Аль-Халидж – 2:1. Счет открыл экс-звезда Аталанты Матео Ретеги. Гости ответили мячом бывшего нападающего Борнмута и Эвертона Джошуа Кинга. В конце концов победу Аль-Кадисии принес мяч Аль-Салема в компенсированное время.

В третьей встрече пятницы Аль-Шабаб, который на правах аренды покинул Георгий Бущан, расписал нулевую ничью с Аль-Фейхой – 0:0. Конкурент украинца на вратарской позиции, 38-летний бразилец Марсело, оформил второй клиншит подряд после того, как Бущан в первом туре пропустил 4 гола от Аль-Халиджа.

