Чемпионат Саудовской Аравии, 5-й тур

Аль-Иттифак – Дамак – 3:1

Голы: Дембеле, 13, 23, Аль-Шамрани, 68 – Н'Куду, 7 (пен)

Аль-Фатех – Аль-Ахли – 5:1

Голы: Аль-Бурайкан, 21 (пен), Селларраян, 59, Батна, 90+1, 90+4, Бендебка, 90+14 (пен) – Вейга, 6

Удаление: Демираль (90+13)

Аль-Хазем – Аль-Наср – 1:5

Голы: Бадамоси, 47 – Хариб, 33, Аль-Хайбари, 45+8, Отавио, 57, Роналду, 68, Мане, 78

Аль-Иттифак пропустил первым в поединке против Дамака. Но дуэт Хендерсон-Дембеле еще до перерыва вывел команду Джеррарда вперед. Джордан дважды ассистировал, а Мусса оформил дубль. Во втором тайме Аль-Иттифак забил снова и праздновал победу.

Бензема и Ко потерпели болезненное поражение, имея преимущество в два мяча – беглец из АПЛ оформил хет-трик

️️️



DOUBLÉ DE MOUSSA DEMBELE qui marque un sacré but.



Al-Ettifaq 2-1 Damac



pic.twitter.com/PVHJbNwrC9 — SPL (@ActuSPL) September 2, 2023

Габри Вейга дебютировал за Аль-Ахли. Именно в борьбе с испанцем Аль-Хассан срезал мяч в свои ворота после подачи Мареза со штрафного (хотя Аль-Ахли автором гола указал Вейгу). Аль-Фатех ответил реализованным пенальти, а после перерыва шокировал лидера чемпионата, выигравшего все предыдущие матчи. Аль-Ахли получил в свои ворота еще 4 гола и доигрывал в меньшинстве – сдали нервы у Демираля. 5:1 – Аль-Фатех сотворил сенсацию.

️️️



GOALLLLL DE GABRI VEIGAAAA premier match premie but



Al Fateh 0-1 Al Ahli



pic.twitter.com/Iqk01t97PS — SPL (@ActuSPL) September 2, 2023

Аль-Наср в первом тайме забил три гола в ворота Аль-Хазема. Засчитали только два – Хариб воспользовался ассистом Роналду (240-й голевой пас), а Аль-Хайбари мощным ударом завершил розыгрыш углового. На старте второго тайма сумасшедший удар Бадамоси достиг цели – мяч влетел в девятку ворот Аль-Насра. До этого был шанс у Роналду, но Криштиану не попал в пустой угол.

Правда, CR7 исправился, отдав второй ассист в матче. Классную комбинацию завершил Отавио. А позже португалец наконец-то забил и сам – 850-й гол в карьере Роналду. Точку в матче поставил Мане – 5:1.

️️️



GOOAALLL de CRISTIANO RONALDO à son tour !!!!



Al Nassr 4 - 1 Al Hazem 85eme







?

pic.twitter.com/zDBPi9eWNV — SPL (@ActuSPL) September 2, 2023