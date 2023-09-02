Саудовская Аравия: Роналду оформил гол + 2 ассиста, волевая победа Джеррарда, лидер потерпел эпичное фиаско
Состоялись несколько матчей 5-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Результаты читайте на "Футбол 24".
Чемпионат Саудовской Аравии, 5-й тур
Аль-Иттифак – Дамак – 3:1
Голы: Дембеле, 13, 23, Аль-Шамрани, 68 – Н'Куду, 7 (пен)
Аль-Фатех – Аль-Ахли – 5:1
Голы: Аль-Бурайкан, 21 (пен), Селларраян, 59, Батна, 90+1, 90+4, Бендебка, 90+14 (пен) – Вейга, 6
Удаление: Демираль (90+13)
Аль-Хазем – Аль-Наср – 1:5
Голы: Бадамоси, 47 – Хариб, 33, Аль-Хайбари, 45+8, Отавио, 57, Роналду, 68, Мане, 78
Аль-Иттифак пропустил первым в поединке против Дамака. Но дуэт Хендерсон-Дембеле еще до перерыва вывел команду Джеррарда вперед. Джордан дважды ассистировал, а Мусса оформил дубль. Во втором тайме Аль-Иттифак забил снова и праздновал победу.
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Габри Вейга дебютировал за Аль-Ахли. Именно в борьбе с испанцем Аль-Хассан срезал мяч в свои ворота после подачи Мареза со штрафного (хотя Аль-Ахли автором гола указал Вейгу). Аль-Фатех ответил реализованным пенальти, а после перерыва шокировал лидера чемпионата, выигравшего все предыдущие матчи. Аль-Ахли получил в свои ворота еще 4 гола и доигрывал в меньшинстве – сдали нервы у Демираля. 5:1 – Аль-Фатех сотворил сенсацию.
Аль-Наср в первом тайме забил три гола в ворота Аль-Хазема. Засчитали только два – Хариб воспользовался ассистом Роналду (240-й голевой пас), а Аль-Хайбари мощным ударом завершил розыгрыш углового. На старте второго тайма сумасшедший удар Бадамоси достиг цели – мяч влетел в девятку ворот Аль-Насра. До этого был шанс у Роналду, но Криштиану не попал в пустой угол.
Правда, CR7 исправился, отдав второй ассист в матче. Классную комбинацию завершил Отавио. А позже португалец наконец-то забил и сам – 850-й гол в карьере Роналду. Точку в матче поставил Мане – 5:1.