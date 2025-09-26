Аль-Наср одолел Аль-Иттихад в матче четвертого тура чемпионата Саудовской Аравии. Отчет и результат матча – в этой новости на "Футбол 24".

Саудовская Аравия, 4-й тур

Аль-Иттихад – Аль-Наср – 0:2

Голы: Мане, 9, Роналду, 35

В матче четвертого тура чемпионата Саудовской Аравии встречались лидер турнирной таблицы Аль-Наср и Аль-Иттихад, занимавший второе место.

Хозяева поля активно начали игру и иногда создавали угрозу для ворот Аль-Насра. На 9-й минуте Диаби выкатил мяч под удар Бергвейну, но его выстрел заблокировал защитник. Гости в ответ забили гол – Коман прошел нескольких соперников и отдал навес на Мане, который расстрелял ворота с одиннадцати метров.

Вскоре Бензема отдал хороший пас на ход Бергвейну, однако голкипер справился с ударом нидерландца, парировав выстрел ногой. А на 35-й минуте Аль-Наср удвоил свое преимущество. Садио Мане сделал мягкий навес на Роналду, а выдающийся португалец головой пробил в нижний угол ворот Аль-Иттихада.

Во втором тайме было значительно меньше опасных моментов. Роналду еще несколько раз бил по воротам отличиться, но его ударам несколько не хватало точности. На 81-й минуте Диаби вошел в штрафную площадку Аль-Насра, но Бенто спас свою команду. В итоге Аль-Наср одержал сухую победу и оторвался от Аль-Иттихада на три очка.

