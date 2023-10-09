Саудовская Аравия подала заявку на проведение чемпионата мира в 2034 году.

Саудовские шейхи продолжают сорить деньгами. Вслед после приглашения в местный чемпионат звёзд мировой величины вроде Криштиану Роналду, Карима Бензема и Садио Мане Федерация футбола Саудовской Аравии (SAFF) официально направила в ФИФА письмо о намерении провести ЧМ-2034.

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"На прошлой неделе мы объявили о наших амбициях провести чемпионат мира в 2034 году, и эта официальная заявка подтверждает стремление воплотить мечты нашего народа в реальность", – заявил президент SAFF Ясир Аль-Мисехаль.

Информационное агентство АР утверждает, что Саудовская Аравия считается фаворитом на проведение ЧМ-1934.

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