Саудовская Аравия продолжает экспансию – страна официально подала заявку на проведение ЧМ
Саудовская Аравия подала заявку на проведение чемпионата мира в 2034 году.
Саудовские шейхи продолжают сорить деньгами. Вслед после приглашения в местный чемпионат звёзд мировой величины вроде Криштиану Роналду, Карима Бензема и Садио Мане Федерация футбола Саудовской Аравии (SAFF) официально направила в ФИФА письмо о намерении провести ЧМ-2034.
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"На прошлой неделе мы объявили о наших амбициях провести чемпионат мира в 2034 году, и эта официальная заявка подтверждает стремление воплотить мечты нашего народа в реальность", – заявил президент SAFF Ясир Аль-Мисехаль.
Информационное агентство АР утверждает, что Саудовская Аравия считается фаворитом на проведение ЧМ-1934.
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