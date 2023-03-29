"Для меня быть главным тренером сборной Саудовской Аравии было большой гордостью. С августа 2019 года я смог стать неотъемлемой частью жизни этой прекрасной страны.

Ребров возмутился из-за инсайда насчет его работы в сборной Украины: "Вы считаете, что я должен все это комментировать?"

Я видел, как эта команда росла вместе со мной и достигла невероятного результата на чемпионате мира. Фантастическая и незабываемая победа над Аргентиной.

Я очень горжусь тем, что смог показать миру прогресс и хороший имидж саудовского футбола. Мне пора лететь к другому горизонту, но эти воспоминания останутся со мной навсегда", – написал Ренар на своей странице в социальной сети Твиттер.

Напомним, 54-летний специалист возглавлял Саудовскую Аравию с 2019 года и вывел команду на ЧМ-2022. На турнире команда сенсационно обыграла будущих чемпионов мира – сборную Аргентины (2:1), но проиграла два других матча и не вышла из группы.

Ранее СМИ сообщали, что следующим местом работы Ренара будет женская сборная Франции.

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