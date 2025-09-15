Чемпионат Саудовской Аравии, 2-й тур

Дамак – Неом – 1:2

Голы: Медина, 49 – Ляказетт, 30, 83 (с пенальти)

Аль-Наср – Аль-Холуд – 2:0

Голы: Мане, 52, Иньиго Мартинес, 81

На 89-й минуте Маолида (Аль-Холуд) не реализовал пенальти (вратарь)

Криштиану Роналду не может забивать в каждом матче. В игре против Аль-Холуда авторами голов стали другие звезды – Садио Мане и Иньиго Мартинес. Для экс-защитника Барселоны этот гол со второго этажа после навеса с углового стал дебютным за новую команду. А вот Мане отличился с передачи экс-звезды Баварии Кингсли Комана.

В конце игры Мризиан Маолида мог сократить отставание и вернуть интригу, но не смог переиграть вратаря Аль-Насра Рагида Аль-Наджара с 11-метровой отметки.

В другом матче 2-го тура Неом праздновал гостевую победу над Дамаком благодаря дублю Ляказетта. В первом тайме французский форвард забил с игры, во втором – с пенальти.