Саудиты всеми силами пытаются стать своими в большом футболе. Следующая цель – провести в стране Мундиаль.

Проведение большого футбольного турнира в последнее время не приносит дивидендов хозяевам, зато требует огромных затрат. Поэтому страны объединяются и совместно подают заявки. Даже США будут принимать ЧМ-2026 не самостоятельно, а с Мексикой и Канадой.

На ЧМ-2030 пока что претендуют только совместные заявки. Испания/Португалия (считаются фаворитами), Греция/Сербия/Венгрия/Румыния, Аргентина/Уругвай/Парагвай/Чили, Марокко/Алжир/Тунис.

Недавно стало известно, что Италия на волне успеха решила побороться за Евро-2028 и ЧМ-2030. Помочь апеннинцам реализовать план хочет Саудовская Аравия, сообщает The Athletic. Саудиты могут финансово посодействовать обновлению инфраструктуры в Италии.

Саудовская Аравия серьезно настроена принять чемпионат мира и находится в поисках партнера. Вариант с Марокко и Египтом не в приоритете, ведь экономика этих стран может не выдержать удара Мундиалем, к тому же есть вопрос безопасности.

Кооперация с Италией выглядит оптимально, учитывая усиление связей между странами, в частности футбольных. Саудовская Аравия принимает Суперкубок Италии. Также саудиты запускают собственный спортивный телеканал, первым серьезным товаром на котором станет именно Серия А.

Важным конкурентом Саудовской Аравии и Италии может стать совместная британская заявка Англии, Шотландии, Уэльса, Северной Ирландии и Ирландии. Нынешние власти Соединенного Королевства, как и Россия и Катар, продвигают эту идею, рассчитывая на политические дивиденды.

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