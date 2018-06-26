toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
ДАНИЯ - ФРАНЦИЯ НИГЕРИЯ - АРГЕНТИНА ИСЛАНДИЯ - ХОРВАТИЯ АВСТРАЛИЯ - ПЕРУ Новости ЧМ 2018

Саудовская Аравия – Египет: Салах лишь со второй попытки попал в стартовый состав "фараонов"

12:21 112 Читати українською
Саудовская Аравия – Египет: Салах лишь со второй попытки попал в стартовый состав "фараонов"
Мохамед Салах

Перед матчем 3 тура группового этапа чемпионата мира 2018 Саудовская Аравия – Египет (2:1) вышла путаница со стартовым составом "фараонов".

Лидер сборной Египта Мохамед Салах сначала не попал в стартовый состав своей команды. По крайней мере, официальный Twitter "фараонов" за час до матча с Саудовской Аравией опубликовал стартовый состав, где не было главной звезды сборной.

ЧМ-2018: Саудовская Аравия на последних минутах одолела Египет

Однако после этого пост был быстро удален и вместо него опубликован стартовый состав уже с Салахом. Более того, в новом посте было сообщение "Извините за ошибку", информирует Daily Mail.

Некоторые фанаты не считают этот конфуз случайностью. Ранее сообщалось, что Мохамед Салах размышляет над возможностью покинуть сборную Египта после присвоения ему звания почетного гражданина Чеченской республики. Футболисту якобы не понравилось, что Рамзан Кадыров использует его для формирования собственного политического портрета.

Стартовый состав сборной Египта без Салаха:

ЧМ 20183 тур

Саудовская Аравия - Египет: Понедельник 25 июня 2018

Саудовская Аравия
Матч окончен
2 : 1
Египет
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
ЧМ 2018 Египет Египет Саудовская Аравия - Египет Мохамед Салах Мохамед Салах
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Нигерия – Аргентина: анонс матча ЧМ-2018
    ЧС 2018 — 09:00407 Нигерия – Аргентина: анонс матча ЧМ-2018
1
час
:
30
мин
Исландия
21:00
Хорватия
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук