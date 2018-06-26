Саудовская Аравия – Египет: Салах лишь со второй попытки попал в стартовый состав "фараонов"

Перед матчем 3 тура группового этапа чемпионата мира 2018 Саудовская Аравия – Египет (2:1) вышла путаница со стартовым составом "фараонов".

Лидер сборной Египта Мохамед Салах сначала не попал в стартовый состав своей команды. По крайней мере, официальный Twitter "фараонов" за час до матча с Саудовской Аравией опубликовал стартовый состав, где не было главной звезды сборной.

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Однако после этого пост был быстро удален и вместо него опубликован стартовый состав уже с Салахом. Более того, в новом посте было сообщение "Извините за ошибку", информирует Daily Mail.

Некоторые фанаты не считают этот конфуз случайностью. Ранее сообщалось, что Мохамед Салах размышляет над возможностью покинуть сборную Египта после присвоения ему звания почетного гражданина Чеченской республики. Футболисту якобы не понравилось, что Рамзан Кадыров использует его для формирования собственного политического портрета.

Стартовый состав сборной Египта без Салаха: