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Саудовская Аравия – Египет: Салах – игрок матча

25 июня 19:35 88 Читати українською
Саудовская Аравия – Египет: Салах – игрок матча
Мохамед Салах / Фото: ФІФА

Форвард сборной Египта и автор первого гола в матче Мохамед Салах стал лучшим игроком поединка.

Саудовская Аравия сумела вырвать победу в матче против Египта.

Саудовская Аравия – Египет – 2:1 – видео голов и обзор матча

Лучшим игроком матча стал египтянин Мохамед Салах, который открыл счет в игре, сообщает официальный сайт ФИФА.

Отметим, что это был последний матч для обеих команд на чемпионате мира-2018.

ЧМ-2018: Саудовская Аравия на последних минутах одолела Египет

ЧМ-2018 3 тур

Саудовская Аравия - Египет: Понедельник 25 июня 2018

Саудовская Аравия
Матч окончен
2 : 1
Египет
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Теги
ЧМ 2018 Мохамед Салах Мохамед Салах Египет Египет Саудовская Аравия - Египет
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