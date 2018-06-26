Саудовская Аравия – Египет: Салах – игрок матча

Форвард сборной Египта и автор первого гола в матче Мохамед Салах стал лучшим игроком поединка.

Саудовская Аравия сумела вырвать победу в матче против Египта.

Саудовская Аравия – Египет – 2:1 – видео голов и обзор матча

Лучшим игроком матча стал египтянин Мохамед Салах, который открыл счет в игре, сообщает официальный сайт ФИФА.

Отметим, что это был последний матч для обеих команд на чемпионате мира-2018.

ЧМ-2018: Саудовская Аравия на последних минутах одолела Египет