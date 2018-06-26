toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
УРУГВАЙ - РОССИЯ САУДОВСКАЯ АРАВИЯ - ЕГИПЕТ ИРАН - ПОРТУГАЛИЯ ИСПАНИЯ - МАРОККО Новости ЧМ 2018

Саудовская Аравия – Египет: послематчевая пресс-конференция Хуана Антонио Пицци

25 июня 21:46 40 Читати українською
Саудовская Аравия – Египет: послематчевая пресс-конференция Хуана Антонио Пицци
Хуан Антонио Пицци / фото: ФИФА

Главный тренер Саудовской Аравии Хуан Антонио Пицци прокомментировал результат матча группового этапа ЧМ-2018 против Египта.

"До первого гола мы почти не ошибались в обороне, но допустили неточность, когда забил Мохамед Салах. Затем мы вернули контроль над мячом и владели инициативой. Матч был достаточно открытым, все хотели выиграть и было много пространства. Мы заслужили эту победу.

ЧМ-2018: Саудовская Аравия на последних минутах одолела Египет

Мы не ожидали, что так сыграем с Россией. Мы хотели победить, но различные факторы нам помешали. Мы не смогли приспособиться к игре. Нас застали врасплох. Не считаю что там была неудача. Для нас была честь сыграть с хозяевами в матче открытия, но не все получилось. Игроки наслаждались чемпионатом мира. У нас есть недостатки, нам чего-то не хватает, но мы стараемся их компенсировать.

Мое будущее – это решение федерации футбола Саудовской Аравии, а не мое. Думаю, оно будет принято через несколько дней. Я доволен игроками. Надеюсь, все решится хорошо", – цитирует Пицци ТАСС.

ЧМ-2018 3 тур

Саудовская Аравия - Египет: Понедельник 25 июня 2018

Саудовская Аравия
Матч окончен
2 : 1
Египет
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
ЧМ 2018 Саудовская Аравия Саудовская Аравия Хуан Антонио Пицци Хуан Антонио Пицци Саудовская Аравия - Египет
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
9
час
:
41
мин
Австралия
17:00
Перу
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук