Саудовская Аравия – Египет: послематчевая пресс-конференция Хуана Антонио Пицци

Главный тренер Саудовской Аравии Хуан Антонио Пицци прокомментировал результат матча группового этапа ЧМ-2018 против Египта.

"До первого гола мы почти не ошибались в обороне, но допустили неточность, когда забил Мохамед Салах. Затем мы вернули контроль над мячом и владели инициативой. Матч был достаточно открытым, все хотели выиграть и было много пространства. Мы заслужили эту победу.

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Мы не ожидали, что так сыграем с Россией. Мы хотели победить, но различные факторы нам помешали. Мы не смогли приспособиться к игре. Нас застали врасплох. Не считаю что там была неудача. Для нас была честь сыграть с хозяевами в матче открытия, но не все получилось. Игроки наслаждались чемпионатом мира. У нас есть недостатки, нам чего-то не хватает, но мы стараемся их компенсировать.

Мое будущее – это решение федерации футбола Саудовской Аравии, а не мое. Думаю, оно будет принято через несколько дней. Я доволен игроками. Надеюсь, все решится хорошо", – цитирует Пицци ТАСС.