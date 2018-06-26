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Саудовская Аравия – Египет: 45-летний голкипер Эль-Хадари стал самым возрастным игроком в истории чемпионатов мира

25 июня 16:50 108 Читати українською
Саудовская Аравия – Египет: 45-летний голкипер Эль-Хадари стал самым возрастным игроком в истории чемпионатов мира
Эссам Эль-Хадари / фото из соцсетей

Голкипер сборной Египта Эссам Эль-Хадари выйдет в стартовом составе матча 3 тура чемпионата мира-2018 против Саудовской Аравии.

Голкипер сборной Египта Эссам Эль-Хадари стал самым возрастным игроком в истории чемпионатов мира.

Саудовская Аравия – Египет: стартовые составы на матч ЧМ-2018

Вратарь выйдет на поле в матче с Саудовской Аравией в возрасте 45 лет и 161 день. Он старше трех тренеров на ЧМ-2018: Младена Крстаича, Алиу Сиссе и Роберто Мартинеса, сообщает Opta.

Эль-Хадари побил рекорд Мондрагона, который вышел на поле в матче Мундиаля в возрасте 43 лет.

Матч Саудовская Аравия – Египет начнется в 17:00. Обе команды потеряли шансы на выход из группы.

ЧМ-2018 3 тур

Саудовская Аравия - Египет: Понедельник 25 июня 2018

Саудовская Аравия
Матч окончен
2 : 1
Египет
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Теги
ЧМ 2018 Египет Египет Саудовская Аравия - Египет Эссам Эль-Хадари Эссам Эль-Хадари Главное Рекорды Фарид Мондрагон Фарид Мондрагон
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