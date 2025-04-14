Определилась первая команда, которая вышла в Серию А из низшего дивизиона по итогам текущего сезона.

Итальянский клуб Сассуоло вернулся в Серию А. Команда Фабио Гроссо оформила чемпионство в Серии Б за 5 туров до конца сезона.

Спонсором лудомана из Ювентуса стал лайнсмен Серии А, он судил "украинское дерби" – новый скандал в Серии А

В активе команды 75 очков после 33-х туров чемпионата, "черно-зеленые" одержали 23 победы, потерпели четыре поражения и 6 раз сыграли вничью. в текущем сезоне. На втором месте турнирной таблицы находится Пиза, у которой 66 набранных баллов, Специя с 59-очками третья.

В прошлом сезоне Сассуоло выступал в высшем дивизионе Италии, однако по итогам прошлого чемпионата оказался на предпоследней позиции и понизился в классе. Добавим, что за свою историю Сассуоло побеждал в Серии С в 2008 году и в Серии В в 2013-м.

Дженоа без Малиновского разошлась миром с Вероной, Фиорентина потеряла шанс ворваться в зону еврокубков