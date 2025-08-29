В пятницу, 29 августа, стартовал второй тур Серии А. Результаты и обзор встреч – в этой новости на "Футбол 24".

Серия А, 2-й тур

Кремонезе – Сассуоло – 3:2

Голы: Терраччано, 37, Васкес, 39, Де Люка, 90+3 – Пинамонти, 65, Берарди, 73 (пен)

Лечче – Милан – начало в 21:45

Кремонезе в первом тайме удачно воспользовался своими моментами. Через две минуты счет на табло уже был 2:0 в пользу хозяев поля. Терраччано забил после подачи углового, а Васкес забил в результате классной атаки.

Впрочем, после перерыва Сассуоло сумело перевернуть игру. Пинамонти дождался ошибки обороны Кремонезе, а Берарди реализовал пенальти. В компенсированное время Кремонезе вырвал победу благодаря 11-метровому. Де Люка не промахнулся с отметки.