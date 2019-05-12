Наполи не без проблем одолел СПАЛ, Сампдория уступила Эмполи: 36-й тур Серии А, матчи воскресенья

В рамках 36-го тура чемпионата Италии СПАЛ уступил Наполи, Эмполи победил Сампдорию, Фрозиноне проиграл Удинезе, а Торино победил Сассуоло. Счет и отчет о матчах читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2018/2019, 36-й тур

Торино – Сассуоло – 3:2

Голы: Белотти, 56, Дзадза, 81, Белотти, 82 – Бурабия, 27, Лирола, 71

Незабитый пенальти: Белотти, 17 (Торино)

Удаление: Бурабия, 28 (Сассуоло)

Сампдория – Эмполи – 1:2

Голы: Квальярелла, 90+1 (пен.) – Фариас, 56, Ди Лоренцо, 75

Незабитый пенальти: Капуто, 75 (Эмполи)

Фрозиноне – Удинезе – 1:3

Голы: Дионизи, 85 – Окака Чука, 11, Самир, 41, Окака Чука, 45

СПАЛ – Наполи – 1:2

Голы: Петанья, 84 (пен.) – Аллан, 49, Руй, 88

Дешам и Почеттино – главные претенденты на пост главного тренера Ювентуса

Первый матч воскресенья 36-го тура Серии А открывали Торино и Сассуоло. Главные еврокубковые конкуренты туринцев – Аталанта, Лацио и Милан – свои вчерашние матчи выиграли. Поэтому сегодня "гранатовым" обязательно надо было побеждать крепкого середняка чемпионата – Сассуоло. Уже на семнадцатой минуте судья остановил игру и воспользовался системой VAR чтобы убедиться, что Франческо Маньянелли сыграл рукой в ​​своей штрафной площадке. Пенальти взялся исполнять Андреа Белотти, однако после его выстрела мяч попал в перекладину. Через шесть минут травму получил Кристиан Ансальди и Вальтер Маццарри был вынужден делать быструю незапланированную замену. Героем и одновременно антигероем первого тайма стал Мехди Бурабия: на 27-й минуте он открыл счет в матче, а уже через мгновение получил вторую желтую карточку (за слишком бурное празднование гола) и был удален с поля. На 56-й минуте Андреа Белотти с подачи Лоренцо Де Сильвестри сравнял счет в матче. Однако через пятнадцать минут Поль Лирола снова вывел "черно-зеленых" вперед. Но в конце матча Торино течение двух минут забил дважды и зафиксировал на табло свою победу. После этой победы Торино набрал 60 очков и поднялся на шестое место, Сассуоло с 42-ю пунктами остался на десятом месте.

В другом матче Сампдория принимала Эмполи. "Блучеркьяти", не оправдав надежд болельщиков, выпали из борьбы за еврокубки и просто доигрывали сезон. Зато Эмполи ведет отчаянную борьбу за выживание, поэтому в этом матче не имело права на ошибку. Первый тайм голов не принес и запомнился лишь ударом в штангу ворот Кристиана Делль’Орко. На 56-й минуте Диего Фариас после передачи Хамеда Траоре вывел Эмполи вперед. На 75-й минуте арбитр назначил одиннадцатиметровый удар за фол Лоренцо Тонелли против соперника. С ударом Франческо Капуто голкипер справился, однако первым на добивании был Джованни Ди Лоренцо. На первой добавленной минуте судья назначил еще один пенальти, но уже в ворота Эмполи. Его четко реализовал Фабио Квальярелла. После этого матча Сампдория с 49 очками осталась на девятом месте, Эмполи набрал 35 пунктов и поднялся на семнадцатую строчку.

Удинезе в гостях стремился отобрать три очка у Фрозиноне, чтобы остаться в Серии А. Ведь если "канарейкам" уже ничто не могло помочь, то будущее "зебр" было в их руках. На 11-й минуте Стефано Окака открыл счет в матче. А под конец тайма сначала Соуза Самир, а затем Окака сделали счет разгромным. За пять минут до окончания матча Федерико Дионизи один мяч отыграл. Успех в этом матче принес Удинезе 37 очков и шестнадцатую строчку, Фрозиноне с 24 пунктами остался предпоследним.

В игре, которая для обеих команд ничего не решала и имела почти товарищеский статус, СПАЛ встречался с Наполи. "Партенопейцы" давили весь первый тайм, однако поразить ворота соперника не смогли. Но уже в начале второго тайма Маркес Аллан после передачи Амина Юнеса вывел свою команду вперед. В конце матча Андреа Петанья с пенальти счет сравнял. А за две минуты до окончания игры Марио Руй подарил Наполи победу, поразив ворота соперника. СПАЛ после поражения с 42 очками остался на одиннадцатом месте, а Наполи набрал 76 пунктов и укрепился на второй позиции.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ИТАЛИИ