Чемпионат Италии 2020/21, 3-й тур

Сассуоло – Кротоне – 4:1

Голы: Берарди, 19, Капуто, 58 (пен), 85, Локателли, 90+3 – Сими, 49 (пен)

Удинезе – Рома – начало в 21:45

Кротоне приехал в гости к Сассуоло. Хозяева открыли счет на 19-й минуте. Это Берарди получил передачу под удар от Дефреля и технично пробил низом под правую стойку – голкипер сумел лишь провести мяч взглядом. Больше интересных моментов в первом тайме не произошло и команды ушли на перерыв при минимальном преимуществе Сассуоло.

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В начале второго тайма Бурабия, в пределах штрафной площадки, поздно пошел в отбор и привез одиннадцатиметровый. Его реализовал Сими – кипер не сумел угадать направление удара. На 58-й рефери назначил еще один пенальти, но на этот раз в ворота Кротоне. Капуто не упустил возможность и точным ударом в правый нижний угол вывел Сассуоло вперед. Чуть позже, на 85-й, преимущество увеличил тот же Капуто, который получил замечательную разрезную от Берарди, вышел один на один с голкипером и красиво его перебросил. Под занавес встречи еще и Локателли воспользовался недоразумением двух защитников и увеличил преимущество до разгромного. В конце концов, финальный свисток зафиксировал сокрушительное поражение Кротоне – 4:1.

Сассуоло не проигрывает уже 3-ю игру подряд и поднимается на первую строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 7-м пунктов, а Кротоне терпит 3-е поражение и занимает 20-е место, не завоевав ни одного зачетного балла.

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