Сассуоло разгромил Кальяри, Сампдория разбила Удинезе: 21 тур Серии А, матчи субботы

В рамках 21 тура Серии А Сассуоло разгромно победил Кальяри, Сампдория разбила Удинезе. Счет и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2018/19, 21 тур

Сассуоло – Кальяри – 3:0

Голы: Локателли, 9, Бабакар, 45+4, (пен), Матри, 87

Сампдория – Удинезе – начало матча в 19:00

Сассуоло дома разбил Кальяри. Уже на 9 минуте Локателли открыл счет в матче, а перед самым перерывом Бабакар удвоил преимущество ударом с пенальти. А во втором тайме Матри поставил точку в матче, забив после выхода на замену.

Сампдория победила Удинезе благодаря дублю Квальяреллы. Оба мяча Фабио забил ударами с точки, по голу в каждом из таймов. Линетт на 68 минуте сделал счет разгромным по передаче Сапонара, а добил фриульцев Габьядини.



Благодаря этой победе Сассуоло набрал 29 очков и поднялся на 9 место, Кальяри с 21 пунктом остался на 13 позиции. Сампдория набрала 33 зачетных балла и поднялась на 6 место, Удинезе с 18 очками остался на 15 позиции.