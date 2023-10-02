В Серии А проходят матчи 7 тура. Торино и Верона не смогли определить сильнейшего.

Италия. Серия А, 7 тур

Торино – Верона – 0:0

Сассуоло – Монца – 0:1

Гол: Коломбо, 66

Сассуоло за последнюю неделю переиграл Интер и Ювентус, а сегодня перед собственными болельщиками проиграл Монце. В середине второго тайма оборона Сассуоло провалилась, а гости забили победный гол. Коломбо выиграл борьбу на фланге сблизился с воротами и обыграл голкипера. После чего посвятил гол травмированному Капрари. В конце встречи Коломбо оформил дубль, но VAR отменил взятие ворот.

Монца набрала 9 очков и догнала Сассуоло в турнирной таблице на 10-12 местах. Столько же баллов в активе Торино. Туринская команда расписала нулевую ничью с Вероной.