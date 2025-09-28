В рамках воскресной программы дня в 5-м туре итальянской Серии А 2025/26 было проведено пять матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2025/26, 5-й тур

Сассуоло – Удинезе – 3:1

Голы: Лорьянте, 8, Коне, 12, Яннони, 81 – Дэвис, 55

Рома – Верона – начало в 16:00

Пиза – Фиорентина – начало в 16:00

Лечче – Болонья – начало в 19:00

Милан – Наполи – начало в 21:45

Сассуоло в родных стенах одержал вторую победу в чемпионате, одолев Удинезе. "Нероверди" оформили преимущество в два гола еще до 12-й минуты – героем стал Арман Лорьянте, который за четыре минуты забил красивый гол и ассистировал Коне. Стоит отметить и голевую передачу Берарди, которому за пять туров удалось сделать 1+2.

Фриульцы отыграли один гол в середине второго тайма, однако последнее слово осталось за хозяевами. На 81-й минуте Яннони установил окончательный счет – 3:1. Удинезе потерпел второе подряд поражение и остался десятым, а Сассуоло поднялся на двенадцатую строчку.

