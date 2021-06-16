Сассуоло определился с главным тренером, который поведет команду в сезоне 2021/22.

Новым руководителем "нероверди" стал 41-летний Алессио Дионизи, информирует официальный сайт клуба. Контракт рассчитан до лета 2023-го.

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Предыдущей командой Дионизи был Эмполи. "Синие" уверенно выиграли Серию В и поднялись в элиту. Впрочем, это не удержало главного тренера от приглашения более статусного клуба. В Сассуоло Дионизи заменит Роберто Де Дзерби, который возглавил донецкий Шахтер.

Напомним, прошлый сезон "нероверди" завершили на 8-й строчке Серии А, остановившись в шаге от попадания в Лигу конференций.

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