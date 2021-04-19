Генеральный директор Сассуоло Джованни Карневали признался, что в клубе хотят пролонгировать сотрудничество с нынешним наставником Роберто Де Дзерби. Его якобы хочет видеть Шахтер на месте Луиша Каштру.

"У меня нет сомнений, что на него есть спрос от больших клубов, он – сильный тренер. Вскоре мы с ним поговорим, мы намерены продолжить работать вместе.

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Мы понимаем друг друга с полуслова, потому что у нас прекрасные отношения. Де Дзерби – прекрасный человек, и при принятии решения, если оно должно измениться, он оценит множество аспектов, последний из которых – финансовый", – цитирует Карневали CalcioMercato.

Напомним, по информации итальянских СМИ "горняки" находятся на продвинутой стадии переговоров с Роберто Де Дзерби. Он возглавляет Сассуоло с 2018-го, а контракт заканчивается летом. "Черно-зеленые" под руководством итальянца второй сезон подряд идут на 8 строчке. К слову, также на место Каштру в Шахтер сватали Массимилиано Аллегри.

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