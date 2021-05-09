В рамках 35-го тура итальянской Серии А Дженоа в родных стенах уступил Сассуоло. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2020/21, 35-й тур

Дженоа – Сассуоло – 1:2

Голы: Дзаппакоста, 85 – Распадори, 14, Берарди, 66

Беневенто – Кальяри – начало в 16:00

Верона – Торино – начало в 16:00

Рома – Кротоне – начало в 19:00

Воскресную игровую программу в итальянской Серии А открывал поединок Дженоа – Сассуоло. Гости с первых минут выглядели активнее и уже на 14-й минуте они открыли счет – Распадори получил передачу в штрафной соперника, вышел на ударную позицию и выстрелил под правую стойку. В середине тайма "грифоны" сумели сравнять благодаря голу Зайца, однако при просмотре VAR рефери заметил фол и отменил его.

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После перерыва "нероверди" закрепили свое преимущество – катастрофической ошибкой, которую допустил Масьелло, воспользовался Берарди. Уже под занавес встреча один гол сумел отквитать Дзаппакоста, однако это оказалось все, на что были способны генуэзцы. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу Сассуоло, благодаря которой подопечные Де Дзерби запрыгнули в зону еврокубков, опередив Рому на один зачетный балл.

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