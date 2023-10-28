Италия, Серия А, 10-й тур

Сассуоло – Болонья – 1:1

Голы: Болока, 44 – Зиркзее, 3

Лечче – Торино – начало матча в 19:00

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В первом матче дня Сассуоло на своем поле разошелся миром с Болоньей. Зиркзее уже на четвертой минуте вышел один на один с голкипером и вывел гостей вперед. "Красно-синие" продолжили давить, в свою очередь соперник сделал ставку на удары, качество которых оставляло желать лучшего. В конце концов, за минуту до завершения тайма Болока с дальней дистанции сумел попасть в левый угол, восстановив статус-кво.

После перерыва рисунок игры не изменился: хозяева больше били, а гости больше контролировали мяч. На 80-й минуте Зиркзее сумел оформить дубль, успев первым на добивание, но проклятый офсайд украл у него гол. В конце концов, все завершилось ничьей: Сассуоло с 11-ю очками остался одиннадцатым, а Болонья поднялась на седьмую строчку, набрав 15 баллов.

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