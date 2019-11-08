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Сассуоло легко обыграл Болонью – команда Михайловича проиграла третий матч подряд

8 ноября 23:39 2 Читати українською
Сассуоло легко обыграл Болонью – команда Михайловича проиграла третий матч подряд
Франческо Капуто / Getty images

Сассуоло на своем поле обыграл Болонью в рамках 12-го тура Серии А. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

34’ Франческо Капуто
68’ Жереми Бога
75’ Франческо Капуто
 
Рикардо Орсолини 70’
34’ Франческо Капуто
68’ Жереми Бога
70’ Рикардо Орсолини
75’ Франческо Капуто

Болонья продолжает обходиться без Синиши Михайловича на скамейке запасных. Наставник "россоблу" проходит курс химиотерапии в рамках лечения от лейкемии. К сожалению, это сказалось на результатах команды – одна победа в последних десяти матчах.

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Болонья вполне может жаловаться на нефарт. Первый тайм поединка против Сассуоло был равным, но хозяевам удалось забить курьезный гол на 34-й минуте. После ряда попыток пробить Скорупски и серии рикошетов Франческо Капуто удалось отправить мяч в сетку.

Во втором тайме Сассуоло заиграл чуть активнее и закономерно забил еще дважды – Жереми Бога записал в свой актив гол, а Капуто оформил дубль. Гости смогли ответить лишь точным ударом Орсолини.

После отчетного тура Сассуоло набрал 13 очков и поднялся на одиннадцатое место в турнирной таблице Серии А. У Болонье осталось 12 пунктов, "россоблу" расположились на четырнадцатой строке.

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Сассуоло - Болонья Болонья Болонья Сассуоло Сассуоло Италия
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