Сассуоло легко обыграл Болонью – команда Михайловича проиграла третий матч подряд

Сассуоло на своем поле обыграл Болонью в рамках 12-го тура Серии А. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Болонья продолжает обходиться без Синиши Михайловича на скамейке запасных. Наставник "россоблу" проходит курс химиотерапии в рамках лечения от лейкемии. К сожалению, это сказалось на результатах команды – одна победа в последних десяти матчах.

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Болонья вполне может жаловаться на нефарт. Первый тайм поединка против Сассуоло был равным, но хозяевам удалось забить курьезный гол на 34-й минуте. После ряда попыток пробить Скорупски и серии рикошетов Франческо Капуто удалось отправить мяч в сетку.

Во втором тайме Сассуоло заиграл чуть активнее и закономерно забил еще дважды – Жереми Бога записал в свой актив гол, а Капуто оформил дубль. Гости смогли ответить лишь точным ударом Орсолини.

После отчетного тура Сассуоло набрал 13 очков и поднялся на одиннадцатое место в турнирной таблице Серии А. У Болонье осталось 12 пунктов, "россоблу" расположились на четырнадцатой строке.