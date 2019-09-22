Сассуоло дома разгромил СПАЛ: 4-й тур Серии А, матчи воскресенья

В первом поединке воскресенья Сассуоло одолел спал. Счет и отчет матча читайте на Футбол 24.
Серия А, 4-й тур
Сассуоло – СПАЛ – 3:0
Голы: Капуто, 26, 45+2, Дункан, 50
Болонья – Рома – начало матча в 16:00
Лечче – Наполи – начало матча в 16:00
Сампдория – Торино – начало матча в 16:00
Аталанта – Фиорентина – начало матча в 19:00
Сассуоло дома принимал спал. На старте поединка команды взяли немного времени на разведку оппонента, пользу из которой больше получили хозяева. Уже на 26-й минуте Капуто в быстрой атаке остался никем не прикрытым, получил пас от Дефреля, и легко покатил мяч в правый угол, а на второй добавленной минуте первого тайма он же удвоил преимущество, расстреляв ворота после классной скидки головой от Берарди. В дебюте второго тайма тот же Берарди сделал всю работу сам, обыграв и защитников, и голкипера, и отдал на Дункана, которому оставалось забить в пустые ворота. В конце концов, этого оказалось более чем достаточно для итоговой победы – 3:0.
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