Руслан Малиновский записал в свой актив очередное результативное действие. На этот раз хавбек Аталанты отдал результативный пас на Робина Госенса, который открыл счет в матче против Сассуоло.

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Добавим, что Малиновский продолжил свою результативную серию до семи матчей подряд, в которых футболист отдал уже шесть ассистов и забил три гола.

Заметим, что Аталанта с 22-й минуты отчетного матча играет в меньшинстве после удаления голкипера Пьерлуиджи Голлини.

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