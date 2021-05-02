Малиновский изысканным ассистом продолжил свою результативную серию
Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский продолжает огорчать соперников в Серии А.
Руслан Малиновский записал в свой актив очередное результативное действие. На этот раз хавбек Аталанты отдал результативный пас на Робина Госенса, который открыл счет в матче против Сассуоло.
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Добавим, что Малиновский продолжил свою результативную серию до семи матчей подряд, в которых футболист отдал уже шесть ассистов и забил три гола.
Заметим, что Аталанта с 22-й минуты отчетного матча играет в меньшинстве после удаления голкипера Пьерлуиджи Голлини.
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