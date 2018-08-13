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Сассуоло арендовал Локателли

20:43 11 Читати українською
Сассуоло арендовал Локателли
Мануэль Локателли / ФК Сассуоло

Полузащитник Милана Мануэль Локателли на правах аренды перешел в Сассуоло.

Сассуоло на своем официальном сайте сообщил о годичной аренде полузащитника Милана Мануэля Локателли.

Милан арендует в Челси Бакайоко

20-летний хавбек является воспитанником академии "россонери" и дебютировал в составе первой команды в 2016 года. В общем провел за основную команду 33 матча и запомнился шедевральным голом в ворота Ювентуса в сезоне 2016/2017.

Также "россонери" отпустили нападающего Николу Калинича в мадридский Атлетико.

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Италия Трансферы Трансферы Чемпионата Италии Трансферы Милана Мануэль Локателли Мануэль Локателли Милан Милан Сассуоло Сассуоло
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