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Сассуоло – Ювентус – 3:3 – видео голов и обзор матча

09:42 - Читати українською
Сассуоло – Ювентус – 3:3 – видео голов и обзор матча
Сассуоло – Ювентус / Фото ФК Ювентус

Сассуоло принимал Ювентус в рамках 33-го тура Серии А. Смотрите видеообзор матча на Футбол 24.

29’ Филип Джуричич
51’ Доменико Берарди
54’ Франческо Капуто
 
Данило 5’
Гонсало Игуаин 12’
Алекс Сандро 64’
5’ Данило
12’ Гонсало Игуаин
29’ Филип Джуричич
51’ Доменико Берарди
54’ Франческо Капуто
64’ Алекс Сандро

Ювентус уже на стартовых минутах поединка дважды отметился в воротах соперника, однако хозяева неожиданно отыграли один мяч.

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После перерыва игроки Сассуоло замахнулись на сенсацию, забив туринцам еще два мяча. Но класс действующего чемпиона Италии напомнил о себе и Сандро сумел вырвать ничью для своей команды.

После 33 туров Серии А Ювентус лидирует, оторвавшись от Аталанты на 7 очков. Сассуоло расположился на 8-м месте.

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