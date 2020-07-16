Сассуоло – Ювентус – 3:3 – видео голов и обзор матча

Сассуоло принимал Ювентус в рамках 33-го тура Серии А. Смотрите видеообзор матча на Футбол 24.

Ювентус уже на стартовых минутах поединка дважды отметился в воротах соперника, однако хозяева неожиданно отыграли один мяч.

Роналду грозит наказание за бездумную выходку собственного сына – инцидент расследует полиция

После перерыва игроки Сассуоло замахнулись на сенсацию, забив туринцам еще два мяча. Но класс действующего чемпиона Италии напомнил о себе и Сандро сумел вырвать ничью для своей команды.

После 33 туров Серии А Ювентус лидирует, оторвавшись от Аталанты на 7 очков. Сассуоло расположился на 8-м месте.

Ювентус не справился с Сассуоло, Шахов не спас Лечче, Милан одержал волевую победу над Пармой, Наполи потерял очки