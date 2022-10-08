Сассуоло – Интер – 1:2 – видео голов и обзор матча
20:20 - Читати українською
Интер вырвал победу над Сассуоло в матче 9-го тура Серии А и прервал серию из поражений. Смотрите видео голов и обзор поединка на Футбол 24.
Эдин Джеко 45’
Эдин Джеко 75’
45’ Эдин Джеко
75’ Эдин Джеко
Команды обменялись опасными моментами в первом тайме, а счет открыли "нерадзурри" – Джеко с близкого расстояния протолкнул мяч в ворота.
Интер благодаря дублю Джеко одолел Сассуоло – боснийский форвард пересек отметку в 100 голов в Серии А
После перерыва Фраттези выровнял положение, замкнув классный навес Рожерио. Но Интер дожал соперника – Джеко с метра замкнул навес Мхитаряна.
Таким образом, Интер набрал 15 очков и поднялся на 7-е место, Сассуоло с 12 пунктами остался девятым.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter