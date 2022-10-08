Интер вырвал победу над Сассуоло в матче 9-го тура Серии А и прервал серию из поражений. Смотрите видео голов и обзор поединка на Футбол 24.

Эдин Джеко празднует один из голов / фото: ФК Интер

Команды обменялись опасными моментами в первом тайме, а счет открыли "нерадзурри" – Джеко с близкого расстояния протолкнул мяч в ворота.

Интер благодаря дублю Джеко одолел Сассуоло – боснийский форвард пересек отметку в 100 голов в Серии А

После перерыва Фраттези выровнял положение, замкнув классный навес Рожерио. Но Интер дожал соперника – Джеко с метра замкнул навес Мхитаряна.

Таким образом, Интер набрал 15 очков и поднялся на 7-е место, Сассуоло с 12 пунктами остался девятым.