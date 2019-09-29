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Сассуоло – Аталанта – 1:4 – видео голов и обзор матча

06:30 143 Читати українською
Сассуоло – Аталанта – 1:4 – видео голов и обзор матча
Сассуоло – Аталанта – 1:4 – видео голов и обзор матча

Аталанта на выезде легко обыграла Сассуоло в рамках 6-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

64’ Грегуар Дефрель
 
Алехандро Папу Гомес 7’
Робин Госенс 13’
Алехандро Папу Гомес 29’
Дуван Сапата 35’
7’ Алехандро Папу Гомес
13’ Робин Госенс
29’ Алехандро Папу Гомес
35’ Дуван Сапата
64’ Грегуар Дефрель

Счет на 6-й минуте открыл экс-хавбек Металлиста Алехандро Гомес. На 13-й минуте преимущество гостей увеличил Робин Госенс. Позже Гомес оформил дубль. Еще до перерыва Сапата сделай счет неприличным. Во втором тайме гол престижа забил Грегуар Дефрель.

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После отчетного тура Аталанта, набрав 13 очков, поднялась на третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. Сассуоло имеет в своем активе лишь 6 пунктов и расположился на 14-й строчке.

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Видеоновости Аталанта Аталанта Сассуоло Сассуоло Италия Сассуоло - Аталанта
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