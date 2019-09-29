Сассуоло – Аталанта – 1:4 – видео голов и обзор матча

Аталанта на выезде легко обыграла Сассуоло в рамках 6-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Счет на 6-й минуте открыл экс-хавбек Металлиста Алехандро Гомес. На 13-й минуте преимущество гостей увеличил Робин Госенс. Позже Гомес оформил дубль. Еще до перерыва Сапата сделай счет неприличным. Во втором тайме гол престижа забил Грегуар Дефрель.

Аталанта с Малиновским уничтожила Сассуоло, Интер в меньшинстве переиграл Сампдорию: 6-й тур Серии А, матчи субботы

После отчетного тура Аталанта, набрав 13 очков, поднялась на третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. Сассуоло имеет в своем активе лишь 6 пунктов и расположился на 14-й строчке.