Защитник Динамо Виталий Миколенко подшутил над своим одноклубником Александром Караваевым во время одной из тренировок. Выполняя упражнение 28-летний полузащитник не удержал равновесие и упал.

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"Если есть проблемы с координацией, Саша может вас потренировать", – подписал видео курьезного момента Миколенко на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, Динамо продолжает подготовку ко второй части сезона в Турции. Впереди у подопечных Мирчи Луческу еще три спарринга: 4 февраля киевляне встретятся с болгарским ЦСКА 1948, 7 февраля померяются силами с северномакедонской Шкендией, а на следующий день сыграют с белорусским БАТЭ.

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