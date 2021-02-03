"Саша может вас потренировать": Миколенко потроллил одноклубника за неуклюжие действия на тренировке
Тренировки футболистов не обходятся без курьезов.
Защитник Динамо Виталий Миколенко подшутил над своим одноклубником Александром Караваевым во время одной из тренировок. Выполняя упражнение 28-летний полузащитник не удержал равновесие и упал.
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"Если есть проблемы с координацией, Саша может вас потренировать", – подписал видео курьезного момента Миколенко на своей странице в социальной сети Instagram.
Напомним, Динамо продолжает подготовку ко второй части сезона в Турции. Впереди у подопечных Мирчи Луческу еще три спарринга: 4 февраля киевляне встретятся с болгарским ЦСКА 1948, 7 февраля померяются силами с северномакедонской Шкендией, а на следующий день сыграют с белорусским БАТЭ.
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