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Сарри: Важно, что Челси не продал Азара

00:17 9 Читати українською
Сарри: Важно, что Челси не продал Азара
Маурицио Сарри / ФК Челси

Главный тренер Челси Маурицио Сарри прокомментировал сохранение в составе Эдена Азара.

"Думаю, что Эден готов играть 50-60 минут, но пока не может проводить на поле полный матч. Я рад, что он хочет играть, это правильное мышление для него, но мне надо думать обо всех. Я тренер замечательной команды и замечательного игрока.

Азар подтвердил, что остается в Челси

Очень правильный шаг от клуба, что он не продал очень важного игрока. Я думаю, что Эден останется с нами до конца сезона", – сказал Сарри на предматчевой пресс-конференции, передает goal.com.

В 3 туре Челси на выезде сыграет против Ньюкасл Юнайтед.

Сарри перевел Челси на вечерние тренировки, объяснив это интересной причиной

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Англия Маурицио Сарри Маурицио Сарри Эден Азар Эден Азар Челси Челси
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