toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ЛИВЕРПУЛЬ - БАВАРИЯ ЛИОН - БАРСЕЛОНА ДИНАМО КИЕВ - ОЛИМПИАКОС АЙНТРАХТ ФРАНКФУРТ - ШАХТЕР

Сарри уволят, если Челси не выиграет Кубок английской лиги

17:38 57 Читати українською
Сарри уволят, если Челси не выиграет Кубок английской лиги
Маурицио Сарри / Reuters

Главный тренер Челси Маурицио Сарри потеряет работу в случае поражения в финале Кубка английской лиги против Манчестер Сити.

Кресло под Маурицио Сарри резко колеблется. По информации The Guardian, итальянец имеет лишь один шанс на спасение – Кубок английской лиги.

"F*ck Sarriball", – болельщики Челси выразили свое недовольство главному тренеру во время матча против МЮ

В случае поражения на Уэмбли от Манчестер Сити специалист будет уволен, окончательное решение будет принимать Роман Абрамович.

Напомним, Челси уже успел вылететь из Кубка Англии, уступив дома Манчестер Юнайтед (0:2).

Безідейність під виглядом філософії: чому Саррі може вилетіти з Челсі вже влітку?

Кубок английской лигиФинал

Манчестер Сити - Челси: Воскресенье 24 февраля 2019

Манчестер Сити
до матча
4
дн
:
23
час
:
59
мин
Челси
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Англия Манчестер Сити Манчестер Сити Манчестер Сити - Челси Челси Челси Маурицио Сарри Маурицио Сарри Кубок английской лиги Кубок английской лиги 2018/19
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
29
мин
Ливерпуль
22:00
Бавария
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук