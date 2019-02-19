Сарри уволят, если Челси не выиграет Кубок английской лиги

Лига чемпионов — 14:00 200
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Мессі vs Роналду: кому цьогоріч підкориться Ліга чемпіонів?
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"Випивали, і тут стукіт у двері – Лобановський". Анатолій Дем'яненко – про скандальний перехід у Динамо і штраф РінконаОвертайм — 12:00 879
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Фіаско Реала, Зінченко знову довів, що потрібен Ман Сіті, приголомшливі рекорди Пйонтека і Пісарро: підсумки євровікендуМир — 18 фев 540
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Динамо – Олимпиакос: 3 раза киевляне шли дальше после 2:2 в первой игре – еврокубковая история "бело-синих"Украина — 17 фев 953
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Кайсериспор с Кравцом победил Гезтепе – украинец стал худшим игроком в своей командеТурция — 17 фев 122