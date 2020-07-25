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Сарри удивил оценкой сезона Ювентуса

25 июля 20:45 - Читати українською
Сарри удивил оценкой сезона Ювентуса
Маурицио Сарри / Reuters

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри поделился мнением относительно выступлений команды в текущем сезоне.

"Мне приходится адаптироваться к характеристикам тех игроков, которые сейчас доступны. Клуб не имеет возможности приобрести сразу 25 игроков.

Ювентус определился с главным тренером на следующий сезон – заявление директора туринцев

Лига чемпионов – увлекательный турнир, но, думаю, команда должна оцениваться по выступлениям в чемпионате. Какую оценку я поставлю своей команде? Хорошую. Играть в таком необычном чемпионате всем сложно", – приводит слова Сарри журналист Ромео Агрести в своем твиттере.

Напомним, Ювентус лидирует в Серии А, имея в активе 80 очков и 3 тура в запасе, тогда как ближайший преследователь – Аталанта – имеет на 5 пунктов меньше. К слову, "старая синьора" набрала всего 5 очков в последних 5 встречах.

Лацио дома победил Кальяри и гарантировал место в ЛЧ, Ювентус проиграл Удинезе и не стал досрочным чемпионом

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Теги
Италия Ювентус Ювентус Маурицио Маурицио Сарри Серия А
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