Сарри удивил оценкой сезона Ювентуса

"Мне приходится адаптироваться к характеристикам тех игроков, которые сейчас доступны. Клуб не имеет возможности приобрести сразу 25 игроков.

Ювентус определился с главным тренером на следующий сезон – заявление директора туринцев

Лига чемпионов – увлекательный турнир, но, думаю, команда должна оцениваться по выступлениям в чемпионате. Какую оценку я поставлю своей команде? Хорошую. Играть в таком необычном чемпионате всем сложно", – приводит слова Сарри журналист Ромео Агрести в своем твиттере.

Напомним, Ювентус лидирует в Серии А, имея в активе 80 очков и 3 тура в запасе, тогда как ближайший преследователь – Аталанта – имеет на 5 пунктов меньше. К слову, "старая синьора" набрала всего 5 очков в последних 5 встречах.

Лацио дома победил Кальяри и гарантировал место в ЛЧ, Ювентус проиграл Удинезе и не стал досрочным чемпионом