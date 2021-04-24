Сарри стал фаворитом на замену Фонсеки – известны условия Ромы
12:11 - Читати українською
Рома решила, с каким главным тренером хочет начать следующий сезон.
Маурицио Сарри стал первым выбором римского клуба на замену Пауло Фонсеке, сообщает инсайдер Николо Скира.
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Переговоры между сторонами находятся в активной стадии. Рома готова предложить Сарри контракт на 2 года. Ранее специалист отказал Фиорентине и Наполи, которые также готовятся к летней смене тренеров.
Напомним, Маурицио Сарри остается без работы с лета прошлого года, когда его уволил Ювентус.
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