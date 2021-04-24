Маурицио Сарри стал первым выбором римского клуба на замену Пауло Фонсеке, сообщает инсайдер Николо Скира.

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Переговоры между сторонами находятся в активной стадии. Рома готова предложить Сарри контракт на 2 года. Ранее специалист отказал Фиорентине и Наполи, которые также готовятся к летней смене тренеров.

Напомним, Маурицио Сарри остается без работы с лета прошлого года, когда его уволил Ювентус.

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