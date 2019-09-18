toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
ШАХТЕР - МАНЧЕСТЕР СИТИ ПСЖ - РЕАЛ МАДРИД ШАХТЕР U-19 - МАНЧЕСТЕР СИТИ U-19 ДИНАМО КИЕВ - МАЛЬМЕ

Сарри сделал неутешительный прогноз для итальянских клубов в Лиге чемпионов

17:02 37 Читати українською
Сарри сделал неутешительный прогноз для итальянских клубов в Лиге чемпионов
Маурицио Сарри / фото: ФК Ювентус

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против мадридского Атлетико.

 

"Мы – Ювентус. И каждый раз, когда эта команда выходит на поле, у нее есть только одна цель – победить. Но мы также понимаем, что есть еще 10-12 команд, которые думают в этом же ключе, и где такие же ресурсы, как у нас.

Коке: Матч Лиги чемпионов против Ювентуса не будет местью для Атлетико

Сейчас я не считаю, что итальянские команды станут фаворитами текущего розыгрыша Лиги чемпионов. За последние 20 лет мы растеряли все свои позиции. Вина за это лежит на всех, кто связан с футболом – от президентов клубов к журналистам.

Думаю, что мы должны отнестись к этому турниру с исключительной решительностью, без какой-то нелогичной фобии. Атлетико – одна из команд, которая способна выиграть Лигу чемпионов. Говоря о других, то сейчас сложно играть против команд с АПЛ. Они вкладывают огромное количество денег в развитие футбола", – цитирует Сарри пресс-служба УЕФА.

Уже сегодня, 18 сентября, Ювентус сыграет с Атлетико в рамках матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча пройдет в Мадриде и начнется в 22:00.

Роналду та Сімеоне готуються показати яйця, Клопп спробує взяти Неаполь, дебют Маліновського – головне в першому турі ЛЧ

blog_ava
Лига чемпионов: Наполи одержал победу над Ливерпулем – скучный матч, блестящая игра голкиперов и провал арбитров
00:11
689
Теги
Лига чемпионов Ювентус Ювентус Маурицио Сарри Маурицио Сарри Атлетико - Ювентус
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
33
мин
Шахтер
22:00
Манчестер Сити
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук