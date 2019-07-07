Сарри разговаривал с Де Лигтом о роли нидерландца в Ювентусе

Ювентус пытается приобрести капитана Аякса Маттейса Де Лигта.

В СМИ распространена информация, что Де Лигт согласовал личный контракт с Ювентусом, но итальянский клуб хочет несколько снизить цену на центрбэка Аякса, которая составляет 75 млн евро.

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Именно для этого новый главный тренер туринцев Маурицио Сарри разговаривал с Де Лигтом по телефону. Они делились футбольными идеями и обсуждали роль защитника в Ювентусе, сообщает Sky Sport Italia.

К слову, в прошлом сезоне 19-летний капитан Аякса провел за клуб из Нидерландов 55 матчей во всех турнирах, где забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи.

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