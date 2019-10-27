toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ВЕСТ ХЭМ - ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД МАНЧЕСТЕР СИТИ - АСТОН ВИЛЛА

Сарри рассказал о состоянии Игуаина после ужасного столкновения с голкипером

10:20 56 Читати українською
Сарри рассказал о состоянии Игуаина после ужасного столкновения с голкипером
Гонсало Игуаин после столкновения с Габриэлем / Фото из открытых источников

Главный тренер туринского Ювентуса Маурицио Сарри рассказал, как чувствует себя форвард команды Гонсало Игуаин после грубого столкновения в матче 9-го тура Серии А против Лечче (1:1).

56’ Марко Манкозу
 
Пауло Дибала 50’
50’ Пауло Дибала
56’ Марко Манкозу

Ему наложили швы. Врачи решат, останется ли Гонсало в больнице. Он находится в сознании и четко отвечает на вопросы. Думаю, он вернется в Турин вместе с остальной командой", – цитирует Сарри Sky Sport Italia.

Если Анчелотти попросит, могу вернуть Игуаина в Наполи, – Де Лаурентис

Напомним, во вчерашнем матче Серии А против Лечче аргентинец получил удар в голову после столкновения с голкипером хозяев Габриэлем. Получив жесткое рассечение Игуаин дал замотать себе голову и продолжил игру, поскольку наставник Ювентуса на тот момент уже использовал все замены. После финального свистка Игуаин упал на газон и медики вынесли его на носилках с поля и отправили в больницу.

Ничья Интера и Пармы, Ювентус оступился с Лечче Евгения Шахова, Дженоа одолела Брешию: 9-й тур Серии А, матчи субботы

blog_ava
Олимпик может оказаться на любом месте в чемпионате, – Висенте Гомес
00:17
129
Теги
Лечче - Ювентус Гонсало Игуаин Гонсало Игуаин Габриэл Габриэл Лечче Лечче Ювентус Ювентус Италия Маурицио Сарри Маурицио Сарри
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
7
час
:
7
мин
Ливерпуль
18:30
Тоттенхэм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук