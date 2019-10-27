Сарри рассказал о состоянии Игуаина после ужасного столкновения с голкипером

Главный тренер туринского Ювентуса Маурицио Сарри рассказал, как чувствует себя форвард команды Гонсало Игуаин после грубого столкновения в матче 9-го тура Серии А против Лечче (1:1).

Ему наложили швы. Врачи решат, останется ли Гонсало в больнице. Он находится в сознании и четко отвечает на вопросы. Думаю, он вернется в Турин вместе с остальной командой", – цитирует Сарри Sky Sport Italia.

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Напомним, во вчерашнем матче Серии А против Лечче аргентинец получил удар в голову после столкновения с голкипером хозяев Габриэлем. Получив жесткое рассечение Игуаин дал замотать себе голову и продолжил игру, поскольку наставник Ювентуса на тот момент уже использовал все замены. После финального свистка Игуаин упал на газон и медики вынесли его на носилках с поля и отправили в больницу.

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