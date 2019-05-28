Сарри психанул и покинул тренировку Челси перед финалом Лиги Европы

Маурицио Сарри шокировал своим поведением накануне игры против Арсенала.

Главный тренер Челси не может справиться с давлением перед решающим матчем Лиги Европы.

Челси – Арсенал: пресс-конференция Маурицио Сарри перед финалом Лиги Европы

Итальянец заметил незначительный конфликт между Гонсало Игуаином и Давидом Луисом и просто съехал с катушек. Маурицио начал размахивать руками, яростно бросил на землю свою кепку, а потом вообще покинул газон стадиона в Баку. Игроки "синих" выглядели смущенными таким поведением наставника, но продолжили упражнения без Сарри.

Сарри готов немедленно покинуть Челси

Напомним, финальный матч Лиги Европы состоится уже завтра, 29 мая.