Сарри психанул и покинул тренировку Челси перед финалом Лиги Европы

Маурицио Сарри шокировал своим поведением накануне игры против Арсенала.
Главный тренер Челси не может справиться с давлением перед решающим матчем Лиги Европы.
Челси – Арсенал: пресс-конференция Маурицио Сарри перед финалом Лиги Европы
Итальянец заметил незначительный конфликт между Гонсало Игуаином и Давидом Луисом и просто съехал с катушек. Маурицио начал размахивать руками, яростно бросил на землю свою кепку, а потом вообще покинул газон стадиона в Баку. Игроки "синих" выглядели смущенными таким поведением наставника, но продолжили упражнения без Сарри.
Сарри готов немедленно покинуть Челси
Напомним, финальный матч Лиги Европы состоится уже завтра, 29 мая.