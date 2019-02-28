Сарри признался, что чувствует давление в Челси

Главный тренер Челси Маурицио Сарри сказал, что проблемы команды не столь серьезны, как их подает пресса.

"Давление зависит в основном от прессы, чем от клуба. За последние несколько дней я два или три раза общался с представителями клуба. Проблема не столь серьезна, как вы ее подаете. Я не вижу в этом чего-то колоссального.

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Работая тренером, ты постоянно находишься под давлением, и если проблемы возникают лишь раз в полгода, то ты настоящий счастливчик. Если ты проиграл два матча, то находиться под давлением – это нормально. Возможно, в Челси это давление велико, как нигде", – цитирует Сарри официальный сайт клуба.

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К слову, сейчас Челси идет шестым в турнирной таблице АПЛ, у подопечных Сарри после 28 туров 53 очка в активе и одна игра в запасе.