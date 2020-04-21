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Сарри попросил Ювентус подписать экс-подопечного из Наполи, – Sport Mediaset

19:37 47 Читати українською
Сарри попросил Ювентус подписать экс-подопечного из Наполи, – Sport Mediaset
Мертенс и Сарри / EPA

Главный тренер туринского Ювентуса Маурицио Сарри выразил боссам клуба кадровое пожелание на ближайшее трансферное окно.

Наставник "Старой синьоры" хочет подписать Дриса Мертенса, сообщает Sport Mediaset.

Мертенс получил предложения от Челси и Интера, – журналист

Форвард Наполи находится в поисках новой команды, поскольку не смог договориться о новом контракте с "партенопейцами". Бельгийский нападающий имеет предложения от Челси и Интера. Летом Мертенс станет свободным агентом. Ювентус не будет фаворитом в борьбе за опытного исполнителя, поскольку сам 32-летний бельгиец из-за уважения к тифози Наполи не хочет переходить в лагерь принципиального соперника.

В нынешнем сезоне Дрис Мертенс провел 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 мячей.

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