Сарри попросил Ювентус подписать экс-подопечного из Наполи, – Sport Mediaset

Главный тренер туринского Ювентуса Маурицио Сарри выразил боссам клуба кадровое пожелание на ближайшее трансферное окно.

Наставник "Старой синьоры" хочет подписать Дриса Мертенса, сообщает Sport Mediaset.

Мертенс получил предложения от Челси и Интера, – журналист

Форвард Наполи находится в поисках новой команды, поскольку не смог договориться о новом контракте с "партенопейцами". Бельгийский нападающий имеет предложения от Челси и Интера. Летом Мертенс станет свободным агентом. Ювентус не будет фаворитом в борьбе за опытного исполнителя, поскольку сам 32-летний бельгиец из-за уважения к тифози Наполи не хочет переходить в лагерь принципиального соперника.

В нынешнем сезоне Дрис Мертенс провел 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 мячей.

"Маліновський має 3 нетривіальні якості": чим українець затьмарив Роналду – італійський ЗМІ про героїв фіналу Серії А