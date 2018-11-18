Сарри: Помню, как играл против Блохина – это была катастрофа

Главный тренер Челси Маурицио Сарри вспомнил товарищеский матч против сборной СССР, когда он играл на позиции защитника.

"Самый яркий момент в моей карьере игрока? Я запомнил товарищеские матчи со сборной Советского Союза в 1976 и 1977. Они играли во Флоренции потому, что были там на сборах. На них были футболки с надписями "СССР", а моим прямым соперником был Олег Блохин, который выиграл "Золотой мяч" в 1975-м. Это была катастрофа! Он был очень быстр", – цитирует Сарри официальный сайт Челси.

Сарри – лучший тренер-дебютант в истории АПЛ

Челси после 12 туров АПЛ занимает 3 строчку в турнирной таблице и имеет 28 очков, на 2 пункта отставая от лидера Манчестер Сити.

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