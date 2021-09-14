Наставник "орлов" получил дисквалификацию на два матча, информирует Football Italia.

Ливерпуль – Милан: Ибрагимович пропустит старт Лиги чемпионов

Сарри наказан за участие в стычке с игроками Милана (0:2). Златан Ибрагимович схватил за шею Лукаса Лейву, после чего на поле начался настоящий хаос. Разъяренный тренер Лацио также выскочил на газон и пытался выяснить отношения с соперниками.

Теперь Сарри пропустит матчи против Кальяри и Торино, однако вернется на скамейку в дерби с Ромой, которое запланировано на 6 тур Серии А.

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