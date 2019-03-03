Сарри: Пока все говорили о моей отставке, я обсуждал с клубом состав команды на следующий сезон

Главный тренер Челси Маурицио Сарри прокомментировал победу в матче 29-го тура чемпионата Англии с Фулхэмом (2:1).

"Мы играли очень хорошо только в течение 60 минут. У нас была возможность убить интригу в матче. Мы не смогли этого сделать. У нас появились сложности, потому что мы сильно устали после 120 минут с Манчестер Сити и сложного матча с Тоттенхэмом. Но я очень доволен игрой в первые 60 минут и итоговым результатом.

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Игуаин провел очень хороший матч. Я думаю, что сейчас он не в лучшей форме, но он приближается к этому. Я надеюсь, что через несколько недель Гонсало сможет достичь своего максимума.

Чувствую себя так же, как раньше, но более счастливым из-за положительного результата. Когда все говорили о моей отставке, я обсуждал с клубом формирование состава на следующий сезон", – цитирует Сарри Sky Sports.

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