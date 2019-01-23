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Сарри подтвердил, что Игуаин вскоре станет игроком Челси

23 января 16:13 110 Читати українською
Сарри подтвердил, что Игуаин вскоре станет игроком Челси
Гонсало Игуаин и Маурицио Сарри / getty images

Форвард Милана Гонсало Игуаин, права на которого принадлежат Ювентусу, продолжит карьеру на Стэмфорд Бридж.

Главный тренер Челси Маурицио Сарри на пресс-конференции перед матчем Кубка анлийский лиги против Тоттенхэма сообщил, что форвард Гонсало Игуаин находится в нескольких часах от подписания контракта с "синими".

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Итальянский специалист надеется, что Гонсало быстро адаптируется и начнет забивать голы. Также Сарри отметил, что у Игуаин нет никаких шансов принять участие в завтрашнем матче против "шпор".

Переход аргентинца спровоцирует целую цепь трансферов. Сообщалось, что Милан в ближайшее время объявит о трансфере Пйонтека, а Мората поедет в Мадрид защищать цвета Атлетико.

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Англия Трансферы Трансферы Чемпионата Англии Маурицио Сарри Маурицио Сарри Челси Челси Трансферы Челси Гонсало Игуаин Гонсало Игуаин
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