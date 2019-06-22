Сарри подготовил новую роль для Роналду – так уже делал Фергюсон

Новый наставник туринского Ювентуса Маурицио Сарри определился с ролью Криштиану Роналду в своих тактических построениях.

Тренер "Старой синьоры" уже лично представил свой проект главной звезде туринцев. Об этом со ссылкой на La Gazzetta dello Sport сообщает Marca.

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Сарре летал на Пелопоннесский полуостров, где Роналду проводит отпуск вместе с семьей. Новый тренер Юве заверил португальца, что будет строить команду вокруг него. Однако, подход 60-летнего специалиста будет базироваться на изменении роли форварда – 5-кратный обладатель "Золотого мяча" будет играть на острие атаки. Сарри хочет, чтобы Роналду забил не менее 40 голов и трансформировался из CR7 в CR9.

Этот трюк ранее уже использовал сэр Алекс Фергюсон. Перед сезоном 2006/07 легендарный шотландец сместил португальского таланта с правого фланга в центр нападения. Как следствие, результативность Роналду ощутимо возросла.

К слову, в сезоне 2018/19, ставшим дебютным для 34-летнего португальца в Италии, Криштиану Роналду играл флангового нападающего. Роль центрфорварда исполнял хорват Марио Манджукич. В активе Роналду 28 голов во всех турнирах.

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