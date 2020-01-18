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Сарри ответил на слухи о возможном обмене звездными игроками между Ювентусом и Барселоной

18 января 16:37 238 Читати українською
Сарри ответил на слухи о возможном обмене звездными игроками между Ювентусом и Барселоной
Федерико Бернардески / TMW

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри отреагировал на слухи об обмене хавбека туринцев Федерико Бернардески на Ивана Ракитича из Барселоны.

"Для меня просто не существует такой возможности, что Бернардески может уйти. Мне никто ничего подобного не говорил. Хочу, чтобы он остался и верю в его прогресс", – цитирует Сарри Calciomercato.

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Напомним, недавно появилась информация, что Ракитич согласен на переезд в Италию и уже достиг принципиальной договоренности с Ювентусом. Барселона готова отпустить хорвата в обмен на хавбека Федерико Бернардески. При этом Ювентус настаивает на доплате со стороны "блаугранас".

Отметим, что в текущем сезоне Бернардески сыграл 18 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

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