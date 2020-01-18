Сарри ответил на слухи о возможном обмене звездными игроками между Ювентусом и Барселоной

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри отреагировал на слухи об обмене хавбека туринцев Федерико Бернардески на Ивана Ракитича из Барселоны.

"Для меня просто не существует такой возможности, что Бернардески может уйти. Мне никто ничего подобного не говорил. Хочу, чтобы он остался и верю в его прогресс", – цитирует Сарри Calciomercato.

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Напомним, недавно появилась информация, что Ракитич согласен на переезд в Италию и уже достиг принципиальной договоренности с Ювентусом. Барселона готова отпустить хорвата в обмен на хавбека Федерико Бернардески. При этом Ювентус настаивает на доплате со стороны "блаугранас".

Отметим, что в текущем сезоне Бернардески сыграл 18 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

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