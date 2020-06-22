toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
РЕАЛ СОСЬЕДАД - РЕАЛ МАДРИД ДЕСНА - ЗАРЯ АТАЛАНТА - САССУОЛО УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Сарри отреагировал на слухи о конфликте с Пьяничем – проблемный вопрос Роналду решен

07:30 - Читати українською
Сарри отреагировал на слухи о конфликте с Пьяничем – проблемный вопрос Роналду решен
Маурицио Сарри / Reuters

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри рассказал о своих отношениях с хавбеком Миралемом Пьяничем и последующих выступлениях Криштиану Роналду на позиции центрфорварда.

"Это фейковая новость, никаких споров с Пьяничем не было. Он – один из игроков, которых я выпускал чаще всех в этом сезоне, и я должен на него положиться, потому что он играет решающую роль в полузащите из трех человек.

Аллегри не хочет возвращаться в Ювентус – тренер уже имеет приоритет для своей карьеры

Я разговаривал с Роналду перед полуфиналом Кубка с Миланом и финалом с Наполи. Мы обсудили его выступления в центре нападения. Он все же показывает лучшую игру, когда начинает шире, поэтому пока этот эксперимент завершен", – приводит слова Сарри Football Italia.

Напомним, Ювентус в серии пенальти проиграл Наполи финал Кубка Италии. Возобновление Серии А для туринцев состоится 22 июня – выезд в Болонью.

Шовковського засмутив ефектним голом, а Мессі пішки під стіл ходив: призовий кросворд від головного редактора

blog_ava
Главные новости футбола 21 июня: Реал возглавил Примеру, Ливерпуль потерял очки, Заря обыграла Десну в битве за бронзу
07:00
66
Теги
Италия Криштиану Криштиану Роналду Миралем Миралем Пьянич Ювентус Ювентус Маурицио Маурицио Сарри
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
10
час
:
27
мин
Динамо Киев
19:30
Колос
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук