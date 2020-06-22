Сарри отреагировал на слухи о конфликте с Пьяничем – проблемный вопрос Роналду решен

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри рассказал о своих отношениях с хавбеком Миралемом Пьяничем и последующих выступлениях Криштиану Роналду на позиции центрфорварда.

"Это фейковая новость, никаких споров с Пьяничем не было. Он – один из игроков, которых я выпускал чаще всех в этом сезоне, и я должен на него положиться, потому что он играет решающую роль в полузащите из трех человек.

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Я разговаривал с Роналду перед полуфиналом Кубка с Миланом и финалом с Наполи. Мы обсудили его выступления в центре нападения. Он все же показывает лучшую игру, когда начинает шире, поэтому пока этот эксперимент завершен", – приводит слова Сарри Football Italia.

Напомним, Ювентус в серии пенальти проиграл Наполи финал Кубка Италии. Возобновление Серии А для туринцев состоится 22 июня – выезд в Болонью.

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