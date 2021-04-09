Предложение Фиорентины не заинтересовало 62-летнего специалиста, сообщает Football Italia.

Камбэк Фонсеки в видеообзоре матча Аякс – Рома – 1:2

Сарри имеет альтернативы, которые выглядят значительно привлекательнее. Если Наполи еще может договориться о новом контракте с Гаттузо, то Рома практически гарантированно летом будет искать нового тренера. Паулу Фонсеку спасет только выход в Лигу чемпионов через победу в Лиге Европы. Если чуда не произойдет, то именно Сарри будет одним из фаворитов на замену экс-тренеру Шахтера.

Напомним, опытный итальянец находится без работы с лета прошлого года, когда его уволил Ювентус.

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